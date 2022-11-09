李秋旺有朱立倫支持與鼓勵。（競選總部提供）

謝豪杰勤跑拜票，也請前市長田智宣妻子張美慧錄製支持影片。（資料照）

選戰進入最後階段，人口逾10萬人的花蓮市長選情緊繃，因選民結構偏藍，國民黨魏嘉彥、李秋旺兩人分別請到朱立倫、侯友宜兩大咖助陣，先後將合照po在臉書，尋求市民支持，也試圖爭取多數藍營支持；綠營謝豪杰同樣找來前市長田智宣遺孀、議員張美慧拍片推薦，試圖鞏固綠營票源。

下屆花蓮市長有4人參選，無黨籍蔡志明、民進黨謝豪杰及國民黨現任議員魏嘉彥、李秋旺競逐。花蓮市屬於藍軍優勢區，國民黨縣黨部協調後決定開放參選。魏嘉彥年輕有活力，李秋旺資深，兩人各擅勝場，雙方選情也呈現拉鋸。

魏嘉彥在粉專頁公布影片，新北市長侯友宜錄製影片向花蓮市鄉親懇託支持年輕活力的魏嘉彥。魏說侯市長認真、務實、為市民「侯侯做代誌」的精神，絕對是不分黨派的縣市長候選人學習的典範。

魏嘉彥說，侯友宜在選舉過程不攻擊對手，只闡述政策理念，每件事都以身作則帶頭做，這也正是他這次選戰的主軸，提出政見並拒絕政治口水，讓選舉回歸選賢與能的本質。

對手李秋旺也在臉書公布與朱立倫、縣長徐榛蔚的合照，感謝朱立倫、徐榛蔚對他的肯定與支持。立委傅崐萁掛名競選團隊名譽主任委員。

李秋旺推市政藍圖，他說，感謝大家的支持，對於花蓮市政的堅持絕對不是開空頭支票，大街小巷一步一腳印走遍花蓮市，展現誠意與努力，一定會把公共建設做到最好。

民進黨謝豪杰則由前市長田智宣遺孀、議員張美慧錄製影片，3分鐘影片推薦陽光男孩、勤奮年輕，張說：「我認為如果謝豪杰擔任花蓮市長，那他可以帶動更多的年輕人，願意投入公共事務，對於花蓮的未來跟花蓮的前景是非常看好，我們非常樂觀的期待。」