縣府舉辦「2022森遊竹縣空拍攝影比賽」，縣長楊文科（左）頒獎給獲金獎的韓美景（右）。（羅浚濱攝）

這幾年台灣玩空拍機很流行，空拍美景給人完全不同的視覺，縣府舉辦「2022森遊竹縣空拍攝影比賽」，經評審評定67件參賽作品後，韓美景拍攝的《峨眉湖晨霧》，呈現晨霧瀰漫、山巒層疊起伏、氣勢雄偉的峨眉湖景奪金。

縣長楊文科頒獎時表示，舉辦空拍攝影比賽，希望讓大家欣賞竹縣更多不同角度的美景景，金獎作品將峨眉湖拍得如此雄偉莊嚴，他是第一次從高空視角欣賞自己家鄉之美，感到非常驚艷。

交旅處長游志祥說，本次比賽搭配「森遊竹縣─皮皮獅同樂會」，鼓勵參賽者到12條步道攝影，邀請Canon官方攝影老師蔡志雄、資深攝影講師陳永任、UTC無人機航拍教官周上涵擔任評審委員，評選能呈現新竹縣特色、景點，同時具備攝影技巧的作品。

韓美景拍攝的《峨眉湖晨霧》，獲得評審大力讚賞，並拿下金獎3萬元獎金，蔡志雄評該作品掌握攝影知識、審美構圖、天氣常識、環境說明等元素，配合天時地利，將晨霧完美地搭配大自然文化世界的彌勒佛，更顯仙氣，展現新竹縣地靈人傑，金獎實至名歸。

韓美景對拿下金獎作品的感想簡單說，拍照要運氣、努力和機會。和她一起拍照的丈夫則補充，峨眉湖畔有彌勒大佛、吊橋加上雲海，拍攝起來非常漂亮。

銀獎是歐政宜的《天空步道與瀑布》，作品中可以看到遊客搭配水量充沛的瀑布，綠山青水和諧的畫面，充分展現新竹縣的重量級風景，讓作品脫「銀」而出！

銅獎3名得主為詹烜忠《山上櫻花村》、劉昭君《龍貓步道秘境》及盤家均《藍綠宇宙。灰白豆腐。》，盤家均說，單純拍攝頭前溪豆腐岩有點單調，她以溪水和綠地呈現藍、綠對比，能夠第一次參賽就得獎感到很開心。

5名佳作為葉家銘《頭前溪豆腐岩》、利勝章《愛心落羽松》、張如麗《彩虹瀑布》、賴晨祐《峨眉水色》及蕭慶良《芎林之美》。人氣獎由林瑞合《我愛頭前溪豆腐岩》獲得，在為期10天的民眾投票中，得到2785人次投票最受青睞。