2050淨零碳排是目前企業界普遍都要面對的嚴峻議題，ESG的倡議漸漸興起，8日行政院副院長沈榮津受台南市工業區廠商聯合總會邀請，至台南市永康工業區立康生物科技與台南市各工業區廠商協進會進行專題講座，期勉台南市工業區的企業界「No ESG！No money！」

8日沈榮津以「顧產業拚經濟」為主題，與台南企業界交流，沈榮津提到ASML及Apply Materials爭相來台灣設立據點，紛紛提供最先進的製程機台給台灣，台灣也提供最可靠的成熟製程和最頂尖的先進製程給全世界，不要妄自菲薄，只要專注本業，精益求精，一定可以突破困境，迎接後疫情時代的榮景。

會中台南市長黃偉哲也提到，台南市府團隊與工業區各廠商永遠站在一起，協助各企業廠商排除投資障礙，也期勉各廠商可以安心在台南擴大投資力度，深耕台南、創新台南。

此外，黃偉哲也提到台南市在再生能源方面的努力，尤其是太陽能發電的成績，目前已經達到超越365 GIGAWATT水準，也勉勵工業區廠商可以在廠房屋頂設置太陽能發電，不僅可以產電增加收入，還可以降低夏日室內溫度節省空調開支，為將來淨零碳排和環境永續經營（ESG）作準備。(記者張雅雲/台南報導)