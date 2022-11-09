民進黨南投縣長候選人蔡培慧宣布，「Nantou Reborn南投來轉」音樂祭將於本日（11月13日）登場。蔡表示，這代表17年停滯的南投，大家已經不想再等下去了，大家需要更多更多南投人「來轉(lâi-tńg)」；當日將邀請拷秋勤、張睿銓、大支等音樂人表演，高雄市市長陳其邁、民進黨立委蘇巧慧、北農前總經理吳音寧、民進黨副秘書長林飛帆等人也將前來助陣。

蔡培慧今日在臉書發文表示，「Nantou Reborn南投來轉」音樂祭名字的由來，代表著「17年停滯的南投，我們不想再等下去了」，這是因為有好多好多南投人都這麼跟她說：「我們需要更多更多南投人『來轉(lâi-tńg)』。」

蔡培慧指出，她舉辦「Nantou Reborn南投來轉」音樂祭，邀請了拷秋勤、張睿銓、大嘻哈時代、顏冠希、大支、拍謝少年、魔法大衛婚禮歌手前來表演；至於政治人物方面，則有陳其邁、蘇巧慧吳音寧、林飛帆、最年輕鎮長陳紀衡、草屯民主前輩陳松茂前來助陣。

蔡培慧呼籲大家，「逗陣用音樂嗨翻草屯周日」，活動詳情如下：

「Nantou Reborn南投來轉」音樂祭

時間：11/13（日）14:00-19:00

地點：草屯陳府將軍廟(中正路288-41號)