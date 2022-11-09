反打鐵厝產業園區自救會和彰化縣環保聯盟，9日在縣府廣場抗議，疾呼撤案。（吳敏菁攝）

反打鐵厝產業園區自救會和彰化縣環保聯盟，9日在縣府廣場抗議，疾呼撤案。（吳敏菁攝）

爭議多時的彰化鹿港打鐵厝產業園區開發案，反打鐵厝產業園區自救會委託環境權保障基金會律師，日前向台中高等行政法院提起行政訴訟，指出打鐵厝產業園區預定地已列農業區，引進工業，違反區域計畫法和國土計畫法，9日自救會和環團再度群聚縣府廣場抗議，疾呼撤案，縣府則表示，縣府依法核定計畫，已獲內政部認定並無違誤。

打鐵厝產業園區位於鹿港基督教醫院長青院區西北側、富麗大鎮北側，共9.9公頃，含7筆土地，縣府規劃產業園區，計畫引入機械設備製造業；汽車、機車、自行車及其零件製造業等，引起600戶、3000人的富麗大鎮住民擔憂影響居住品質，抗議多年，去年1月縣府召開環評審查已通過，今年3月再通過開發計畫， 5月12日函送內政部營建署協助審閱，目前辦理徵選開發商作業事宜中。

反打鐵厝自救不服，委託環境權保障基金會律師向台中高等行政法院提起行政訴訟，9日自救會成員和彰化縣環保聯盟在縣府廣場抗議，律師黃馨雯表示，打鐵厝產業園區預定地依彰化縣國土計畫定位是「農業發展地區」，據全國國土計畫及彰化縣國土計畫的土地使用管制規則，農業發展區除了符合特定事由以外，只能作為農業使用，引進產業實屬違法。

彰化縣環保聯盟和自救會長林志賢、富麗大鎮社區代表吳金好等指出，園區開發只能6、7家廠商，彰化縣未登記工廠納管率已達93.4％，並在鹿港水五金特定區，沒有迫切用地需求，不解為何執意在密集住宅區旁開發產業園區，疾呼撤銷。

縣府建設處長劉玉平表示，彰化縣國土計畫分區2025年才會公告，目前相關土地變更使用，依區域計畫法辦理，打鐵厝開發計畫今年3月提請審議小組，決議同意修正後通過。相關陳情人7月向縣府提起訴願，內政部9月已駁回訴願，主要意見是經審議小組審認為符合全國國土計畫及彰化縣國土計畫之指導原則、內容。