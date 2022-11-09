台版柬埔寨案引關注，桃市議員赴警局報案批民進黨別只顧選舉罔顧人命。(呂筱蟬攝)

台版柬埔寨囚禁凌虐甚至釀成3死引發社會關注，國民黨桃園市議員舒翠玲、詹江村及梁為超今赴中壢警分局報案，梁為超提供與詐騙集團對話截圖，要求警方正視詐騙猖獗問題，也痛批民進黨不要再只顧選舉罔顧人命；中壢警分局長蕭欽杰表示，警方天天會上網巡邏，對於相關事件都積極偵辦。

梁為超說，他們在臉書社團看到工作5天就可獲得18萬元工資，且還包吃住，因此，透過助理手機實際加對方的line，來了解工作詳情，談妥後，對方還要求傳身分證資料以及銀行戶頭等資訊。一行人公布對畫截圖內容，梁為超也說，這很明顯就是一個交付帳務跟拘禁的行為，剛剛助理跟對方傳訊息，仍持續收到回復，希望警政署跟內政部真的要重視這件事情，避免更多人再掉入這個陷阱。

舒翠玲說，常理判斷就可以明白，怎麼可能連面都沒見過就錄取工作，還包吃住，更遑論先給錢讓你償還過去債務，這些犯罪行為難道警政機關都沒有看到嗎？人民隨便滑手機就能獲得的資訊，難道警察沒有看到？

詹江村說，這幾天服務處接獲民眾陳情，擔心小孩在外找工作會受騙上當，這讓家長相當擔心，中壢青埔的據點，人口失蹤以現在的高科技應該不難查辦，以台南殺警案為例，警方透過監視器迅速追查，為何青埔人口綁架卻找不到這些足跡？

中壢警分局長蕭欽杰表示，近日發生駭人聽聞事件，桃警團隊感到遺憾，整個受理過程積極查辦，從有騙到柬埔寨的事件後，警政署下令任何的失蹤人口以重大刑案來做偵辦，警方每天也都會在網路上巡查，會持續加強這部分工作，希望能夠讓民眾免於災難。