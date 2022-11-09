民眾黨候選人高虹安捲入捲入助理費等疑雲，民進黨團總召柯建銘今被問到高的男友領年薪600萬一事表示，「最新的核子炸彈爆發了，這個故事才剛開始而已」，這個問題就是為什麼國民黨候選人林耕仁昨天嘎然而止，因為引發的複雜度太高了。

至於高虹安「身心俱疲」住院休養中，被四叉貓狠酸：掛號費會報帳嗎？柯建銘表示，「不要這樣講人家啦，我是覺得這樣不好，這樣的講法是不好的，生病的人就生病了，我們也難過嘛，希望她早日康復，至於她的狀況怎麼樣，連柯文哲也不敢講，我們就祝她早日康復就好了」。

高虹安昨天指，自己不知道助理在永齡基金會，「這對不起來嘛！這樣的串供是非常糟糕的」。

至於高虹安公積金到底有沒有不適當？柯建銘說，公積金就是一個小金庫，就是在洗錢，立法院給每位立委的薪水裡面已包括手機一個月補助多少、選民服務費用、辦公室費用；他質疑「這不是洗錢什麼在洗錢呢？這不是貪污什麼是貪污呢？」這還牽涉到，高虹安在對抗全國1000多萬勞工。

他說，高就是慣老闆，這已經觸犯了《勞基法》，沒有全額給薪，人家薪水1萬妳給9千，已經違法了，台北市政府勞工處應該馬上去辦，就看柯文哲怎麼辦這個事情，全國勞工都在看。

他表示，現在每個人都說，選舉回到政策主軸來，回到新竹市願景來，正好，他就在這裡公開呼籲，高虹安、民進黨新竹市長候選人沈慧紅、國民黨新竹市長候選人林耕仁辦電視辯論會，讓全國人民來看，這樣最好。

他強調，沈慧紅本身就是一個政策控，每個禮拜開兩次政策發表會，目前唯一在講政策的就是沈慧紅，請3個候選人站出來，大家辦政策辯論會就好了。