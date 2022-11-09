國民黨南投縣長參選人許淑華昨(8)日在臉書提及，她與南投縣議員參選人黃東灝鹿谷聯合競選總部成立一事。許淑華承諾，若當選會帶頭銷售農產、延續鹿谷的建設等，讓鹿谷成為全齡宜居的好所在。

許淑華8日在臉書提及，她擔任立委以來，協助促進農民時數放寬、解決鄉民舟車勞頓的問題；也在中央為鹿谷爭取數十億經費，進行投151乙線拓寬工程、野溪坑溝整治工程以及市區道路等建設，舒緩往來溪頭交通，同時加強農產運輸網路。

許淑華承諾，未來若擔任縣長，會帶頭銷售農產，打通國內外銷路；同時延續鹿谷的建設，開闢道路、改善農路；也會串連石馬公園周圍的觀光景點與在地農業整合行銷，促進雙產業發展；對於青年提供，基金支持創業發展、長者照護增加長照據點時數以及溫馨巴士，讓鹿谷成為全齡宜居的好所在！

最後，許淑華也特別感謝當天到現場支持的八百位鄉親朋友們，也謝謝地方競選團隊主委陳文益、台中市議員林碧秀、鄉長邱如平、前鄉長邱政義、主委錢聰卿、全國農會理事曾文東、顧問團長陳金堆、副主任委員聯合代表林義能、民眾服務社理事長劉木燕、總執行長林新約、總幹事謝祝生，贈送代表好運來與當選的吉祥物，「我會與在場的所有人繼續為鹿谷打拚服務！」