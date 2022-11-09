中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天上午透露，口罩政策鬆綁第一階段預計本月上路，主要以室內外區分，而第二階段則是正面表列「強制配戴」的場所。他下午出席指揮中心記者會，被問到口罩鬆綁是否還有第三階段？他回應「目前看到很多國家都不是強制配戴，而是建議配戴，這可能就是第三階段」。

隨著疫情趨緩、防疫措施陸續鬆綁，外界期盼口罩政策鬆綁，但有醫師預估，室內免戴口罩可能要等到明年春節，也就是秋冬傳染病流行趨緩之後；也有醫師建議，第一階段開放戶外免戴口罩，但針對無法保持社交距離的大型活動，仍應進一步規定。

王必勝回應，這兩個建議都非常好，目前大方向是室內和室外，至於那些室外場合是例外，正在討論中；例如演唱會、體育場所、選舉造勢場合，都會和不特定對象無法保持距離，因此仍在思考是否另訂規定。

至於第二階段口罩鬆綁如何制定，有公衛專家建議，以50人、100人等場所規模分階段開放。王必勝表示，會看看別的國家如何正面表列哪些場所需要配戴口罩，初步想到的是醫院、長照機構、密閉的大眾交通運輸工具、大型集會，但暫時不談，否則可能造成民眾混淆。

「我們先處理第一階段，再來考慮第二階段問題。」王必勝強調，防疫到鬆綁這幾個月來，都是一步一步穩健地走；由於防疫措施一直鬆綁變化，很多民眾也搞不清楚狀況，指揮中心的職責是訂好之後，一而再再而三宣導，因此現在還沒有預期第二階段的時程，但由於冬天常有各種呼吸道傳染病，還是把口罩維持住比較妥當。

媒體詢問，第一、二階段口罩鬆綁後，是否還有第三階段？或是第二階段後就會全面免戴口罩？王必勝表示，目前看到很多國家不是強制戴口罩，而是建議什麼時候戴，這可能就是第三階段。