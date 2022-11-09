內政部3年前要求婦聯會限期修改章程轉換為政黨，婦聯會不服提告，日前台北高等行政法院認定，內政部的處分不合法應撤銷，判決婦聯會勝訴；內政部另處分「廢止立案」部分，婦聯會另提行政訴訟，北高行政法院9日判決撤銷處分，但尚未公布判決理由。

婦聯會依《人民團體法》登記為全國性政治團體，但內政部認為婦聯會沒有在《政黨法》施行後2年期限內，完成轉換政黨程序，在2019年發函要求應在4個月內修正章程並轉換為政黨，且廢止立案，婦聯會不服對內政部分別提起2個行政訴訟。