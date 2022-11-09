明新科大將舉辦永續行動市集，「玉龍龍積木磚」親子創意手作DIY活動，可體驗傳統砌磚工法的創新積木。（玉龍龍積木磚CRE8BRICK提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科大響應新竹縣綠能產業科技化與智慧AI化的永續城市目標，12日將在縣府前廣場舉辦「青春環保ESG‧永續行動ING嘉年華」活動，有電動車與綠能廠商展示、親子創意手作DIY及在地小農市集三大主題聯合展出。

明新科大表示，「2021年永續城市大調查」新竹縣獲得永續城市特優獎、經濟力特別傑出獎，楊文科縣長領獎時表示新竹縣作為地球城市的一員，對於「永續發展」工作責無旁貸。

明新科大呼應縣長楊文科打造竹縣為美好宜居的永續城市，從永續教育來推動實踐，整合校內教學，透過USR計畫由師生進入社區推動綠能產業知識，也協助產官研投入對低碳運具的研究與發展，在「青春環保ESG‧永續行動ING嘉年華」以市集方式呈現綠能、環保、智慧AI等產業科技於生活上的應用。

活動特別展示最夯的電動車，有來自義大利世界摩托車錦標賽MotoE血統的ENERGICA Motor Campany SpA頂尖高性能電動重型機車，是由明新科大傑出校友蔡裕孔的臻裕企業獨家代理引進，當天將展出4台電動重機

另外，還有產學合作廠商達德能源、格緯旭風能等風電大廠，提供車輪發電機、離岸風電高空作業桁架，透過發電操作與體驗來認識風電綠能。此外，還有校友創業的「玉龍龍積木磚」，採創新技術重現傳統砌磚工法，及「再生塑料DIY環保手機架」等親子創意手作DIY活動；

小農市集則集合明新科大USR計畫輔導小農成果，包括：大口吃米、MIT蜂蜜、璞玉瑞招農場、怡農茶園、蜜王養蜂園、不二農場、曲辰農園、新竹青年農民、那羅灣休閒農業區、木酢達人，也有「農藥快篩站」，民眾可帶著家裡的青菜蔬果到場免費篩檢。

該活動12日下午2點到4點在縣府前廣場舉行，期望將SDGs、ESG串接政府、企業、學校與民眾，實踐政府倡導能源、產業、生活、社會四大淨零轉型策略，逐步邁向新竹縣「文化、科技、智慧城」的永續城市願景。