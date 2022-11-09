耗水費原定今年7月開徵，後來確定延期，延到何時？主管機關經濟部怕引起反彈始終含糊。今天立委提出消費者物價指數CPI低於2％當起徵時間點，經濟部長王美花未正面回應，但同意通膨是重要考量因素，會等通膨「緩和」、「穩定一陣子」，再搭配水情來做考量(開徵)，看起來明年通膨可下降。

經濟部本公告要對每月用水9000度以上大戶開徵每度3元耗水費，但遲遲未啟動，該部解釋是考量國際通膨壓力未解，7月大戶調漲15％電價，為避免水電同時增加負擔，乃暫緩實施。水利署今天也強調，會評估最佳的時間開徵。

不過國民黨立委林德福在立法院經濟委員會質疑，耗水費該不會要拖到2024年，總統選完之後才做？王美花回「應該不會」。林德福進一步要求說明啟動指標，是否只要CPI物價低於2％，就是起徵時間點？

王美花沒有承諾，不過同意國內通膨穩定是考慮原因之一，還有好幾個因素，會跟水利署討論。

其後，她跟媒體解釋，耗水費開徵時間，通膨是重要考量因素，水庫蓄水位也是。會要等「通膨緩和，且穩定一陣子」，再搭配水情供應看有無問題，來審慎考量。現在看，通膨不再往上，明年可往下降，