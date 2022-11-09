越南「房地產富豪」張美蘭，因涉嫌金融詐騙案，日前遭當地政府逮捕，而疑與其關聯密切的西貢商業銀行（SCB）也爆發擠兌潮。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，越南近期出現巨大變化，包括股市暴跌、越盾大貶值，加上房市巨大波動，銀行出現擠兌，這些經濟高速發展，轉型不順的後遺症正全面浮現，也讓東協發展充滿變數，在當地的成衣、鞋業、磁磚等台商必須留意。

謝金河在臉書以《越南的關鍵時刻》為題發文，指出今年東協各國在供應鏈移動中都成大贏家，印度、印尼、新加坡、泰國股市都表現亮眼，但越南股市今年卻逆勢下跌，且跌幅深重。

像河內股市從500.08跌到195.43，跌幅超過60%，是今年全球跌最慘的市場。胡志明股市去年表現亮眼，但今年從1536.45跌到956.97，跌了37.9%。越南盾今年也跌跌不休。

最受矚目的焦點是今年10月7日越南政府下令逮捕萬盛發集團的張美蘭，去年張美蘭高調邀請李嘉誠投資越南，成為全球焦點。

謝金河認為，這些年越南房地產風生水起，有辦法的商人到銀行搬錢，大手筆買地，像前不久新皇明集團在守添新區投下24.5兆越盾買地，一坪單價接近台幣350萬元，而新皇明集團全部資產加起來也沒有超過20兆越盾。

他說，越南政府眼看情勢不對，開始逮捕掏空資產的地產商，到了張美蘭被拘，又引出西貢商業銀行的擠兌。這個場景好像1980年代台灣的信用合作社擠兌，大額現鈔擺在櫃台，任人兌換。房地產商絆倒了金融體系，也讓越南經濟拉警報。

謝金河示警，從2003年以來，越南被期待是金磚第五國，台灣的成衣、鞋業、磁磚等傳統產業也移入越南。過去越南與中國大陸保持距離，未來若融入中國，東協的發展可能充滿變數，值得台商留意。