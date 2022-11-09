父親「對年」 侯友宜返嘉祭拜：會全力以赴做好每一件事。（摘自侯友宜臉書）

新北市長侯友宜的父親侯溪濱往生一年，侯友宜今天返回嘉義老家祭拜父親，他也在臉書感嘆表示，今年對他來說是非常傷感的一年，前後不到一年，父母相繼離世，但是他知道父母在身邊不曾遠去，尤其阿爸做人處事的態度影響著他的一生，即使父親已不在人世，精神還是能督促著他以自律助人的精神，為這個社會盡最大的力量，他強調，定不會辜負父親生前的教誨，全力以赴，好好做好每一件事。

侯友宜說，最近常到市場，經過豬肉攤位總是不自覺地流連駐足，自然而然想和豬肉攤商多聊上幾句。眼前的鉆板、切刀、豬肉架都再熟悉不過，尤其握起攤商那一雙油吱吱的手，更把他的思緒瞬間拉回了童年當時，手中握住的彷彿還是阿爸那雙溫潤的大手，空氣中飄散著豬肉味，那難忘的味覺記憶，是生他，養他，父母親的味道，這輩子忘不了。

侯友宜表示，今天特地回了趟老家，這一日在農民曆上，正是阿爸離世做對年的日子，在阿爸靈前獻上一對鮮花、幾盤素果、添一杯酒水，遙祭老人家在天之靈，內心的惆悵，想必也唯有阿爸才看得透。

侯說，雖然阿爸在世時，總是表情嚴肅、木訥寡言，不曾對孩子說過愛這個字，但他能從父親在寒冬裡把他緊緊護在懷裡的舉動，感覺到那股父愛的傳遞。

還記得有一次，他打棒球時撞傷額頭，流了好多血，平常穩重如山的阿爸突然緊張得不得了， 趕緊把他抱到醫院去縫合傷口，父親的眼神透露著焦慮，卻只淡然說了句「喜歡打棒球要先顧好身體」，說出口的是原則，沒說出口的卻是那份很深很深的父愛。阿爸這種話不多說，只以實際行動展現的身教， 正是他人生態度養成的關鍵。