日前在推特分享有關反猶太主義的電影，籃網球星厄文（Kyrie Irving）引來滿城風雨，不只是運動品牌大廠NIKE宣布與他停止合作，籃網也發表聲明指稱厄文的行為已違反球團價值觀，處以禁賽5場的重罰，這也鬧得NBA總裁席爾佛（Adam Silver）不得不出面處理，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，厄文已與席爾佛見面，2人會談進行相當順利。

以聯盟官方的角度來看，不想因為反猶太事件而失去贊助廠商，但也不願意缺少像厄文這樣具有個人魅力的超級球星，因此席爾佛選擇親自出馬，與厄文一同交流這件事，查拉尼亞表示，2人會面是相互理解且頗具成效的結果，為厄文重返NBA賽場踏出好的一步。

只不過厄文想要回到籃網，仍有些「前置任務」待解鎖，籃網此前向厄文提出了6大條件，聲明必須要全數完成才可以歸隊，依照厄文的硬脾氣，這6項要求是很難被他接受的，身為球員工會副會長的傑倫布朗（Jaylen Brown）也替他叫屈，認為這些條件太過苛刻，期望球員工會能針對籃網的做法提起上訴。

查拉尼亞也補充說道，過去一周厄文與籃網球團完全切斷聯繫，不只是球隊高層，連籃網隊友都沒有聯絡，厄文必須得花點力氣去修復與球隊的關係，以實際行動去贏得隊友信任。