民進黨新北市長候選人林佳龍計程車廣告被控涉及賄選爭議延燒，林佳龍競選辦公室今下午將到新北地檢署，提告國民黨新北市議員葉元之、桃園市議員詹江村違反選罷法。林競辦發言人李晏榕說，林辦7日已發新聞稿澄清，葉元之、詹江村卻公然散謠言稱林佳龍賄選，這是契約關係的違約問題，跟賄選完全沒有關係，她強調，將來有任何人明知林佳龍沒有賄選，卻拿影片做文章，林辦絕對不會姑息，一定會追究到底。

李晏榕說，上周網路流傳3段影片，內容是計程車司機討論是否要貼廣告的對話，對此林辦已發新聞稿澄清，林佳龍雖與計程車業者簽有廣告協議，租用車體作為廣告使用，但計程車司機如何進行契約義務，林佳龍作為承租人無法去管控的，雙方僅是契約關係，若有違約會依照民法處理。

林競辦發言人李坤城說，所有計程車業者的廣告貼紙要貼好貼滿，才算符合契約，若沒有貼好貼滿就算違約，林辦記者會已經說得很清楚，詹江村、葉元之卻繼續抹黑造謠賄選，他強調，若有任何人、其他單位再把這件事說成賄選，將提出告訴。

李坤城說，葉元之今開記者會已經不敢說林佳龍賄選，但已對林佳龍造成傷害，他也引用馬克·吐温名言稱「當真相還在穿鞋，謊言已經跑遍全世界」，指控葉元之、詹江村涉犯選罷法中的意圖使人不當選。

李晏榕說，林辦說得很清楚，與計程車業者是契約關係的違約問題，跟賄選完全沒有關係，詹江村、葉元之依然在昨天用不實事項，指控林佳龍賄選，因此很遺憾要提出告訴，她更強調，將來若有任何人明明知道不是林佳龍賄選，還拿3段影片做文章，稱林佳龍賄選，林佳龍競辦絕對不會姑息，一定會追究到底。

至於為何未提告一同開記者會的藍營市議員候選人林鼎超，李晏榕表示，林鼎超未提及林佳龍賄選一事。