台中一名男子因不滿樓上住戶疑似地板龜裂，造成他的天花板漏水，後來又質疑對方凌晨故意製造噪音，竟偷偷到對方門口朝門縫倒入疑似尿液或糞水的液體，對方女子嚇壞控告後，男子辯稱只是茶水，還說曾轉達對方若再製造噪音，就會去她家倒水，法官一審恐嚇危安罪將他判處拘役30日，得易科罰金。

判決書指出，林男與蔡女均住在臺中市某社區大樓內，是上下層鄰居關係，男子認為住在樓上的女子樓地板龜裂、水管破損，造成他的天花板漏水，且認定對方刻意於凌晨時時製造噪音，在去年5月31日、6月4日、6月5日3天的凌晨，持寶特瓶裝有疑似為尿液或糞水的不明液體前往對方住處，將瓶內液體傾倒於門口門縫，進而流進住處內。

男子將不明液體倒入對方住處，暗示其住處處於隨時可能遭不明人士傾倒不明液體，藉此恐嚇對方，蔡女後來報警處理，經警調閱監視錄影畫面，控告林男；林男事後坦承有偷倒液體，但否認是恐嚇，還稱倒的是茶水，非尿液或糞水，說「我之前就有先告知告訴人若其再製造噪音，我就要去她家倒茶水」。

法官認為，雖無證據證明林男所傾倒的液體確為尿液或糞水，但林男於凌晨時分在蔡女告訴人不知情的狀況下，傾倒不明液體至蔡女住處門口，顯有暗示對方住處隨時處於遭不明人士傾倒不明液體的危險，確實已導致蔡女心生畏懼，遂依恐嚇危安罪將他判處拘役30日、得易科罰金3萬元。可上訴。