為提升職場健康及運動風氣，教育部體育署自2016年起推動「運動企業認證」，今年已來到第7屆，並成功帶動職場運動風潮。永信藥品長年致力於「永信杯排球賽」推廣，於今年再度榮獲教育部體育署肯定，獲頒運動企業認證獎座。

現代人工作忙碌之餘，也越來越注重個人的健康與休閒！教育部體育署自2016年起推廣運動企業認證以來，總共已有數百家企業授證，企業亦更加重視員工身心健康，員工是企業的重大資產，更與公司的成長緊密相連。

教育部體育署昨日在台北市舉辦 111 年度 i sports 運動企業認證授證典禮，由賴清德副總統及教育部部長潘文忠親臨表揚118家獲證企業，與各界分享身為推動運動企業認證的榮耀與喜悅。

運動企業認證邁入第7年，歷年總計獲證企業家數達到 574家，受惠職工總人數超過 106 萬人。今年共計有118 間企業獲得認證，在新增線上試評功能後，本年度獲證率創歷年新高。111年度的企業邀請對象除了國內上市櫃企業之外，另加入興櫃及公開發行企業名單，並邀約已有申請經驗的企業及認證屆滿到期企業一同參與。

永信藥品長年舉辦「永信杯排球賽」，明年即將跨越第50個年頭，長達半世紀不間斷的投入運動推廣，目的就是動員工共同參與，照顧全民身心健康，由此可見永信創辦人的遠見。永信藥品期許將排球精神持續推廣並逐年創新，更樂見社會企業對運動的重視，共同努力為國人打造一個有益身心健康的職場環境。

值得一提的是，今年度有更多中小企業加入運動企業認證推廣、運動項目更加多元。由於運動企業認證對於企業推動員工運動具有長期成效，也樂見其成，因此已通過的企業在認證期滿後，仍願意繼續投件，據統計，共有 195 間企業願意持續參與授證活動，顯示運動企業認證所代表的規律運動能量與正面效果，標章形象被企業所認同，而未通過的企業積極參與、共襄盛舉，準備更為完善周全的運動推行成果再次投件，希冀晉身獲得認證的運動企業。