P. LEAGUE+新北國王與王道銀行合作，推出「新北國王聯名簽帳金融卡」，新北國王執行長陳信生、總經理毛加恩與3位球員代表楊敬敏、林金榜、蘇士軒都出席9日的發卡記者會，毛加恩也被問到正夯的NBA球星「魔獸」霍華（Dwight Howard）來台打職籃的看法，表示從昨天就有很多人關心籃球消息，對大環境也是好的刺激。

「魔獸」霍華8日正式宣布將來台加入T1聯盟桃園永豐雲豹職業籃球隊，引起國內籃球迷熱烈討論，也帶動票房銷售，毛加恩笑說：「昨天滑手機都被相關訊息洗版，而且不只原本就關心PLG或T1的球迷，甚至之前只看NBA的人也很關注『魔獸』來台這件事，甚至外國媒體也有相關報導，對台灣籃球大環境來說，有這個刺激也是好事。」

毛加恩也以球團經營角度分析，霍華來台能立即看到對票房成長的正面影響，但經營球隊不能只看短期，必須從長遠來看，若霍華能夠在台灣待到2、3年，以他多年經驗幫助台灣球員成長，也是很好的事情；至於球團是否也想簽下同等級球星帶動人氣，毛加恩指出，現在台灣有很多球隊，一定會有一些離開NBA的球員有意願來討生活，不過PLG洋將薪資上有限制，球隊就是在規範上做好。

9日王道銀行與新北國王聯名卡發卡記者會，王道銀行總經理李芳遠與執行副總經理林一鋒、新北國王執行長陳信生和總經理毛加恩、球員楊敬敏、林金榜與蘇士軒出席，3位球員在球衣上簽名，將作為給卡友的抽獎禮，未來卡友持卡於iBon售票系統線上購票，可享新北國王隊主場門票9折優惠，每次限購4張。

王道銀行總經理李芳遠表示：「王道銀行很欣賞新北國王屬地經營、公益回饋的理念，這一次合作發行的新北國王聯名卡，以回饋新北國王球迷為出發點，希望讓球迷進場觀賽更輕鬆，很榮幸和新北國王攜手促進台灣運動產業發展。」