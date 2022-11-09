台南市第一選區議員選舉暗潮洶湧，爭取6連任的國民黨市議員蔡育輝說，自投入選戰後，每天心情都是戰戰兢兢、如履薄冰，近來卻有耳語說他「穩當選」、「票太多」，使他飽受「分票」傳言。並提到，最近民進黨狂做民調，以滾動式調整選舉策略，讓他更有危機感，不能大意。

蔡育輝表示，國民黨不重視民調這一塊，反觀民進黨很在乎民調基礎，了解支持者有多少，作為搶攻席次或配票的依據，是台南在野的國民黨最大缺點，也導致議員席次極大化。

蔡育輝說，民進黨的年輕人一直往上爬，國民黨經過1、2屆才多一人，且老將凋謝下，對國民黨在台南是個隱憂，選舉很燒錢，使年輕一輩想投入卻力不從心，但他還是強調，有意願的人，要提早做準備和學習，就有機會。

蔡育輝13日上午9點將舉辦與國民黨市長候選人謝龍介的聯合競選總部成立大會，他說，當天特別請來前總統馬英九、資深媒體人趙少康和「強哥」羅致強站台，希望為國民黨在台南的選情加分。