九合一選舉投票日期越來越接近，候選人皆極力衝刺選票中，不少政治人物也都紛紛到各縣市加入輔選行列。前高雄市副市長李四川今(9日)在臉書透露，這幾個星期假日都沒好好在家做「農夫」，而是全台南北跑，去做「抬轎夫」，也願每一個認真生活的人都能活出自己的繁茂，開花結果。該篇文曝光半天的時間，已湧入破百則留言，有人就說「還能在我們高雄街頭看到川伯身影，真的很感恩」。

近日李四川陪同國民黨高雄市長候選人柯志恩在旗美地區車隊掃街時，獲得熱情鄉親加油打氣；他也會為藍營議員輔選，人氣不減的他受到熱情民眾歡迎。

李四川昨在臉書曬出自己種植的絲瓜照片，並寫下「這幾個星期假日都沒好好在家做『農夫』，而是全台南北跑，去做『抬轎夫』。還好小露台的絲瓜還是很堅強，開花結果。」他並說，人生很長，願每一個認真生活的人，都能像絲瓜一樣默默的成長，活出自己的繁茂，開花結果，生生不息。

對此，高雄市議員陳美雅留言表示「很棒寓意，開花結果 生生不息」，其他網友則是紛紛留言「副市長南北輔選辛苦了」、「四川副市長不但很會鋪馬路，做農夫也是一級棒喔」、「生生不息，代代相傳」。