桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」電豹女人氣成員紹頤（Catie），擁有一雙嫵媚貓眼以及火辣的身材，電翻不少網友。本身就是舞蹈老師的她，舞蹈功力相當扎實，在場邊熱舞時，總能吸引到不少目光。近日紹頤在IG分享一系列新制服的形象照，特殊剪裁凸顯她的魔鬼身材，網友看了大呼：「這是特別尺寸嗎？」

紹頤在IG上貼出一系列穿著新制服的辣照，只見她披著一頭大波浪黑髮，穿上量身訂製的團服，與以往不同的是，上身穿的是只有單肩的小可愛，V型的剪裁更凸顯深邃的白皙事業線，還小露肚臍環，百褶短裙下露出勻稱長腿，兼具性感與活力，十分搶眼。

紹頤在貼文寫下：「新制服亮相！一片紫實在是太Q了！愛豹！」不少網友紛紛讚美：「厲害了」、「這個衣服是特別尺寸嗎？老師」、「愛了愛了」、「這麼美合理嗎」、「這不是我老婆嗎？」

同時她也和人氣隊友林宛璇（Wendy）是閨蜜，日前也林宛璇也曬出新制服的照片，性感火辣的模樣，也引得網友們紛紛稱讚實在是太辣了。