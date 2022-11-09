台南1名女子小晴（化名）前年被朋友找去KTV夜唱，小晴因過度飲酒意識不清，同行的林姓、黃姓及1名不詳男子等3人協力將小晴帶往樓上的旅館休息，並趁機性侵得逞，小晴恢復意識後才發現被侵犯。台南地院審結，依犯乘機性交罪，判林男與黃男各3年6月徒刑。可上訴。

判決書指出，林姓、黃姓及另名身分不詳的男子等3男與友人，於2020年7月間前往台南市某間KTV飲酒唱歌，期間不詳的友人又邀來小晴一同玩樂，席間小晴飲酒過量而昏迷不醒，林男等3人遂商議將小晴帶到KTV樓上的旅館休息。

孰料，3人見小晴失去意識無法抵抗，竟未經小晴同意就脫下其衣物，親吻小晴的臉、嘴與胸部，輪流性侵得逞並離去，直到小晴恢復意識清醒後，發覺自己沒穿衣服、身體不適並躺在旅館上，隨即撥打電話給另名邱姓友人，由邱報警後全案才曝光。

台南地院審理時，法官勘驗小晴的驗傷報告，發現小晴的陰部、內褲及外套，分別驗出2名男性的DNA，與林男及黃男的染色體型別相同，不排除來自於2人或同父系血緣關係的人，故認定林男與黃男等2人，的確乘機與小晴發生性關係。

法官審酌被告2人品行，見初次見面的小晴酒醉可欺，竟未能克制己身性慾而犯案，極不尊重女性的身體自主權，惟考量2人年輕氣盛，犯後均坦承犯行，主動表示希望向小晴致歉及調解，並審酌小晴因身心受創而表示不願和解、希望法院從重量刑等，依犯乘機性交罪，各處林男與黃男各3年6月有期徒刑。可上訴。另名涉案的不詳男子則待到案後另外審理。

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