距離九合一選戰投票僅剩17天，尋求連任的台北市議員許淑華雖因積極跑行程已暴瘦3公斤，但仍一大早就站路口向市民打招呼，她也在臉書提醒今（9）晚有信義區最後一場廟口開講的加開場，包括總統蔡英文、民進黨台北市長候選人陳時中都會到場，鄉親要提早出門才能搶到好位置。

近日台北陰雨綿綿，今天是難得的好天氣，許淑華一大早就站路口跟市民們打招呼，且不論是大朋友還是小朋友也都向她揮手，要她繼續加油，讓她相當感動，說這麼多年為地方付出與努力，民眾果然都有看到。

「今天晚上是信義區最後一場的廟口開講加開場喲！」許淑華指出，晚間的廟口開講，將有重量級的蔡英文、陳時中陪同，與市民朋友一起相見歡，而陳時中正是透過這一場場的面對面座談，更清楚市民想要什麼樣的居住環境，讓他對於台北的未來願景與藍圖更加清楚。

許淑華邀請市民一起參與信義區的最後一場廟口開講，給陳時中一個分享的機會，也給自己一個發聲的機會，一起改變台北、一起創造不一樣的未來。