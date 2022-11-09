高雄市大寮區昨日爆發槍擊案，涉案3輛車犯案後隨即逃離現場，高雄警方在台東警方協助下，在案發後14個小時於台東逮到5名嫌犯，隨後又有1名嫌犯攜槍投案，高雄市長陳其邁也於今日下午表揚迅速偵破重大刑案有功人員。

高雄大寮區台88橋下昨日凌晨有嫌犯朝2車狂轟15槍，造成2人中彈送醫，警方於14小時內逮捕5名涉案嫌犯，另外，1名林姓嫌犯得知同夥落網後，自知難逃法網，今凌晨攜槍到林園分局投案。經警方追查涉案人員，一共起獲4把長槍、4把手槍、87顆子彈。高雄市長陳其邁也於今日下午表揚迅速偵破重大刑案有功人員，由高雄市刑事警察大隊副大隊長林耕宇及林園分局偵查隊長陳財源代表受獎。

高雄市長陳其邁提到，這次「1108」專案讓市民朋友見識到警察打擊犯罪決心，用最短時間14小時內偵破，這也是高雄市府警察局優異團隊戰力，充分運用大數據及科技辦案，執勤過程中戮力以赴、勇往直前，包含林園分局、高雄市刑事警察大隊及南部打擊犯罪中心通力合作，偵破此案。

他提到，加上昨日槍擊案高雄目前3例槍擊案，6都中是最低，也是歷年來最低，是同仁努力結果，包含全般刑案、暴力犯罪、重大刑案詐騙案，今年顯著降低，同仁在此次專案中展現高雄市警察局辛苦努力成果，市民看在眼裡。

2022九合一選舉即將登場，陳其邁也向警察同仁強調要貫徹執法決心，堅守崗位，積極查賄，打擊各種犯罪行為。並再次表達對警方肯定，代表市民朋友表達感謝。