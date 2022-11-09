國內家用快篩試劑庫存尚有1.3億劑，面臨即期報銷風險，中央流行疫情指揮中心擬擴大免費領取快篩對象，包括6到12歲兒童、中低收入戶，預計今天公布細節。但指揮官王必勝今天下午表示，由於不會透過實名制發送，會由地方政府處理，還需要再討論一下，預計本周五公布。

目前指揮中心提供65歲以上長者、0到6歲兒童每人一份5劑家用快篩試劑，符合資格民眾可至快篩實名制藥局等據點免費領取，另針對長照機構提供公費快篩，讓住民及工作人員定期檢測。但隨著疫情趨緩，加上取消同住者居家隔離、返台居家檢疫等措施，公費快篩需求驟減，目前尚有1.3億劑庫存，可能在明後年陸續到期。

為解決快篩過剩問題，指揮中心目前規劃擴大免費領取對象，包括6到12歲兒童，以及全國中低收入戶。王必勝表示，國內6到12歲國小學童約有122萬人，中低收入戶約60多萬人，總計180多萬人，每人提供5劑，大約是900多萬劑；由於這些對象不會透過實名制發訪，會直接配送到地方，因此還需要和地方政府討論一下，預計本周五和大家說明。