新北市長侯友宜的父親去年過世，今（9）日在農曆是他做對年的日子，侯友宜特地回老家祭拜，並向父親保證，自己一定不會辜負他生前的教誨，會全力以赴做好每一件事。

侯友宜提到，雖然父親在世時總是表情嚴肅、木訥寡言，不曾對他們說過愛這個字，但自己往往能從父親的一些舉動，感覺到父愛的傳遞。

侯友宜回憶，有一次打棒球時撞傷額頭，平常穩重如山的父親突然緊張的不得了，趕緊把他抱到醫院縫合傷口，當時父親的眼神透露著焦慮，卻只要求他先顧好身體，「說出口的是原則，沒說出口的卻是那份很深很深的父愛」，而父親話不多說、只以實際行動展現的身教， 正是侯友宜人生態度養成的關鍵。

侯友宜表示，今年對他來說是非常傷感的一年，前後不到一年，父母相繼離世，但他知道，父母一直在身邊不曾遠去，尤其父親做人處事的態度影響著他的一生，即使已不在人世，父親的精神還是能督促著他以自律助人的精神，為這個社會盡最大的力量。