開學季以來流感肆虐，緊接著入冬後為呼吸道融合病毒<RSV>、腺病毒、新冠病毒的好發季節，國內疫情尚未回穩，國外變異病毒株BF.7亦虎視眈眈，腹背受敵的情況下一刻也不容鬆懈。

曾以抗疫英雄身分受邀參加國慶大會的賴一山里長，現任於新北市汐止區東勢里擔任里長期間，對於里內的大小事都親力親為，任職里長前，就已經在東勢里從事環保志工隊長近二十年之久，與在地里民建立了深厚的情感，因此，心繫周邊校園師生健康的賴一山里長，此次邀請立法委員賴品妤一同攜手台灣昕諾飛(即飛利浦照明)與鑫圓方實業(飛利浦特殊照明台灣總代理)副董事長林鈺霏，捐贈飛利浦上層空氣消毒燈及飛利浦人體感應單臂消毒推車給汐止區白雲國民小學，並由校長洪國維頒布感謝狀予台灣昕諾飛及鑫圓方實業，感謝其照顧學童不遺餘力。

台灣飛利浦照明與鑫圓方實業攜手捐贈「飛利浦UVC上層空氣消毒燈」給白雲國小視聽教室。(戴志揚翻攝)

鑫圓方實業(飛利浦特殊照明台灣總代理)副董事長林鈺霏表示：「冬天即將肆虐的流感病毒，已是讓家長十分頭痛，再加上新冠病毒的確診數居高不下，使我們必須更加重視孩童們的健康，透過賴里長、賴朝偉家長會長、賴品妤立委及洪校長的幫助，使我們能在最短的時間就將飛利浦人機共存的UVC消殺設備安置於校園內，藉此打造更安全、安心的上課環境。」

台灣昕諾飛專案業務總監龔柏丞提到：「飛利浦UV-C紫外線光源經波士頓大學研究發現，UV-C光源照射表面9秒後，可將其上 99% 的新型冠狀病毒及其他各種細菌病毒去活化，能有效對空氣、表面和物件進行消毒。而且飛利浦燈管含微量汞能抑制殺菌時臭氧的外溢並兼具環保。」

校長洪國維表示：「特別感謝鑫圓方實業林鈺霏副董事長在這個疫情緊張的時刻能即時雪中送炭，使白雲國小的師生對防疫更有信心，且受惠的不只有學校師生，也讓附近的里民借用教室時，能安心、放心的使用。」

立法委員賴品妤提到：「感謝企業關心校園防疫，透過這次活動希望可以喚醒社會更加重視校園公衛問題，這也是我們需要思考繼班班有冷氣政策實施之後，應該如何讓學童在密閉的教室空間內，也能有效降低病菌傳播的下一個重要議題。」

東勢里里長賴一山也表示：「下一代的健康一直是我最關心的事情，這次號召企業一起進校園做公益，就是希望孩子能健康學習平安長大。未來像這樣的活動，我也會一直做下去，持續為東勢里的里民繼續服務。」