日本可愛女團「FRUITS ZIPPER」由月足天音、鎮西壽壽歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中MANA、松本KAREN、早瀬Neol所組成，是卡莉怪妞的同門師妹，正式出道僅6個月，不但在日本TikTok締造近5億的播放次數，繼夏天登上日本大型音樂祭SUMMER SONIC之後，今年也受邀參加台南跨年演唱會，獻出台灣演出初體驗。

「FRUITS ZIPPER」今年2月成軍後，4月正式出道時卻遇上成員與工作人員確診，也意外引發討論，而他們的單曲〈我最可愛的地方〉推出後更在日本TikTok掀起一波「可愛舞」熱潮，短短半年已經累積約5億播放次數，經紀公司也乘勝追擊拍攝MV，目前有超過458萬瀏覽人次，也是繼同門師姐卡莉怪妞之後，目標要將「原宿系」的可愛推向全世界。

7位團員相當期待此趟台灣行，除了對於可以到台南參加跨年演出相當興奮，也希望能有時間品嚐當地美食，錄製問候影片時，成員鎮西壽壽歌想起國中時曾造訪過台灣，趁工作空檔去了夜市且吃了小籠包，甚至形容「小籠包超級好吃，那個肉汁真的不是蓋的，所以我一直在吃小籠包」，而松本KAREN則去過九份觀光，表示體驗了神隱少女的世界，還說很有神隱少女感，其他成員則開完笑問：「神隱少女感，是有千尋的味道嗎？」

這是台南好Young跨年晚會首度邀請日本藝人來台參加跨年活動的演出，市長黃偉哲表示，台灣日本關係友好，此次邀請日本藝人參與跨年，除了滿足歌迷們的期待之外，也希望帶她們認識台南，體驗文化古都的人情味。「台南好Young跨年晚會」將於12月31日晚間7點在台南市政府永華市政中心西側廣場舉行，更多相關詳情可洽台南好Young官方臉書專頁。