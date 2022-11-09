Young Lee為《大嘻哈時代》第一季冠軍。（三立提供）

三立《大嘻哈時代2》參賽選手阿法、李紅、阿夫與第1季冠軍Young Lee今（9日）出席文策院主辦的「2022創意內容大會」（TCCF），4人透露追逐嘻哈夢想的同時，為了生活還是會打工賺錢，阿法透露有認識的饒舌歌手及朋友在日前飛往柬埔寨，其中一位到現在都音訊全無，他不禁感嘆「生活不容易，想錢想瘋了。」

曾為了生活、當過外送員的阿夫說臉書上有很多社團打著「偏門工作」、「你要錢，我要人」等口號吸引人加入，希望大家都要睜亮眼睛不要輕易上當；李紅也透露身邊很多朋友都當起斜槓青年，「有工就去打，有錢就去賺，連粗工都會做」；阿法也相當實際，表示先賺錢再來完成夢想，所以目前仍還在貿易公司上班，上季冠軍YoungLee則決定當個全職的饒舌歌手。

YoungLee今在記者會上特別將金鐘獎座傳承給第2季的學弟們，希望他們再提高台灣饒舌聲量，在訪問中每人講話都很有特色，也很臭屁，阿夫一出場就說：「我很帥，歌很好聽」，他最近組的新團「聖夫戰隊」剛推出歌曲，點閱率馬上破百萬。

YoungLee回憶起第一季最難忘的就是因為疫情，導致一個月不能錄影，但他也將危機視為轉機，表示一開始太緊繃，正好可以利用這段時間放鬆，做喜歡的音樂；阿夫、阿法在第一季淘汰後再次捲土重來，阿法幽默表示，『會重新回來比賽就像打電動，一直卡關，想再玩一次」；談到對於台灣嘻哈文化的看法，4人都說台灣很自由，「什麼都可以說，沒有邊界，而且可以吸收各地的文化，自成一格。」

《大嘻哈時代2》已於日前正式開錄，並將於明年1月7日正式推出，堅強的幕後群除王牌製作人陳鎮川外，還包括導演謝乾乾等強強聯手製作，評審陣容則派出嘻哈創作歌手蔡詩芸、陳星翰及迪拉胖。