掌握銀齡大趨勢，超前部署第三人生！台灣人壽攜手國立政治大學商學院今日舉辦2022「銀髮金融論壇」，齊聚國內外專家學者分享樂退攻略，近400名金融保險業及各產業菁英踴躍參與。行政院副院長沈榮津致詞時強調人口高齡化是我國面臨的重大挑戰，期許透過論壇為臺灣建構更友善的樂齡環境。

台灣人壽連續四年與政大商學院產學合作，每年發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標調查」，並舉辦「銀髮金融論壇」，希望為國人提出因應高齡化的多元觀點與解方。台灣人壽莊中慶總經理也呼籲民眾，想要打造人生另一個華麗轉身的主場，「提早布局」才能安享退休，而且今天不做，明天就會後悔。

本屆銀髮論壇以「樂退永續，銀光共榮」為願景，講者與談陣容皆為重量級大師，包括臺灣「高齡社會白皮書」關鍵推手林萬億政務委員、美國精算學會研究部董事總經理Richard Dale Hall、財團法人保險事業發展中心鄭淑芳副總經理、台灣人壽葉栢宏資深副總經理及游雋明副總經理等人。

全球80歲以上的老老人（oldest-old）增加速度已遠遠超過65歲以上人口，預估到2050年，老老人口將超過4億2600萬人，約是2019年1億4300萬的3倍，行政院林萬億政務委員指出，借鑑全球人口老化變遷，長壽企業將是全球最大的產業，臺灣「高齡社會白皮書」亦要與時俱進，透過自主、自立、共榮、永續四大願景，建置樂活的高齡社會與銀髮金融。

今（2022）年公布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，發現未退族在退休準備上最憂慮「通貨膨脹」、「勞保改革」與「健康不好」這三件事。台灣人壽葉栢宏資深副總經理特別提醒，可以透過保險趁早打造退休金及健康二大退休帳戶，退休金帳戶可依人生階段與財務狀態靈活配置，而健康帳戶應強化健康促進、精準醫療、高端醫療及長期照護四大需求，提早預約自己的上流老後。台灣數位健康產業發展協會副理事長王欽堂亦強調，健康產業已走向數位化，智慧照護的創新應用，將是促進高齡健康的重要推手，透過智慧科技與數位平台，解決健康、醫療及照護等各項難題。

台灣人壽攜手政大商學院建置全臺第一個「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，每年持續追蹤「退休信心指數、充裕指數、生活滿意指數」3大指數變化，積極推廣國人退休準備意識與金融保險知識，台灣人壽更希望發揮保險核心本業，透過「銀髮金融論壇」拋磚引玉，號召更多夥伴共同尋找因應臺灣高齡化的最適解決方案，為民眾打造身心富足的第三人生。