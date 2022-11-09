網上近日瘋傳「白蘿蔔千萬別和酸性水果或人蔘、木耳、紅蘿蔔一起吃，否則恐要命」，引發網友討論，各種傳言也越來越多。事實查核平台「MyGoPen麥擱騙」分享，大同醫院營養室主任高慧珊表示，這些消息都沒有科學根據，依食物學原理水果都是鹼性的，根本沒有所謂的酸性水果，而白蘿蔔和紅蘿蔔、人蔘、木耳一起吃也不會損害身體。

事實查核平台「MyGoPen麥擱騙」分享，大同醫院營養室主任高慧珊表示，網上謠傳白蘿蔔不能和酸性水果、紅蘿蔔、人蔘以及木耳一起吃，否則會出人命，甚至傳這樣吃比砒霜毒百倍，這些其實都是謠言。

高慧珊指出，沒有所謂的酸性水果，如果用食物學原理來看，水果其實是鹼性的，至於網傳白蘿蔔和酸性水果一起食用會造成甲狀腺腫大，這種狀況很難發生，因為必須要攝取碘不足，並大量食用會抑制碘吸收的食物才有可能。而在台灣多數的鹽都要添加碘，因此要碘不足很困難。

高慧珊說，網上謠傳吃白蘿蔔＋紅蘿蔔會降低維生素C的含量，也是無稽之談，這兩種蘿蔔一起煮，其實沒有什麼禁忌，而蔬果類的維生素C含量降低，大多都是跟高溫烹煮有關係。

高慧珊表示，有關白蘿蔔和人蔘不能一起吃的傳聞，從西醫角度來看，食物並無熱、寒性之分，因此若硬要把這2種食物放一起煮，就營養師的觀點來看，並不會有問題；但從中醫論點來看，白蘿蔔可幫助消脹氣，的確不適合和補氣的人蔘一起吃，但頂多是讓療效降低，並不會因此損害腸胃功能。

至於網傳白蘿蔔加黑木耳容易引起皮膚炎，高慧珊說，根本毫無根據，一般來說皮膚炎或過敏反應多跟體質有關係，不過，對免疫低下或有過敏體質的人來說，確實有可能吃到某些食物出現皮膚炎，但和白蘿蔔加黑木耳無關。