為持續推動淨零排放，永豐銀行與Discovery頻道合作推出《未來製造大揭密：綠色行動力》特輯，將於本周五（11月11日）晚間8點於Discovery頻道首播，盼透過影像傳達臺灣各地響應環境永續，並經由金融業協助加速產業升級、推動再生能源，為下一代共同創造的美好未來。

氣候變遷衝擊全球，各國政府與企業聚焦永續發展、致力淨零碳排；永豐銀行領先業界深耕太陽能光電領域，自2019年起籌組大型光電場聯貸案，涵蓋屋頂型、漁電共生型及地面型等多元類型。

永豐銀行積極推動綠色金融，循序漸進協助再生能源發展並持續創造多元性，《未來製造大揭密：綠色行動力》造訪裝設太陽能板屋頂的桃園高中「風雨操場」，可為學生提供擋風遮雨的運動場所，太陽能板所產生的電力，每年還可抵銷超過1100公噸的碳排放量。

位於台灣嘉義的白蝦養殖場屬於漁電共生型光電場，業者導入AI（Artificial Intelligence；人工智慧）升級技術，推動產業轉型並創造再生能源，同時提供高科技工作機會，讓更多年輕人得以返鄉就業；高雄山區一處地面型太陽能發電場，原為一片荒蕪的垃圾掩埋場，廢地再利用後，在陽光充足的南台灣，轉化成生產光電的絕佳地點，為土地創造全新價值。

永豐銀行於學校、養殖場及垃圾掩埋場等設置光電場，可經由金融機構提供融資與相關服務，協助各單位獲得發展再生能源的解方；永豐銀行迄今提供太陽能光電場融資餘額逾700億元、市占率業界第一；同時，永豐也創新推展交易模式，攜手售電業者打造綠電交易平台，藉由信託資金專款專用的特性，強化金流安全管理機制，促進創能、購電及售電業者三方互信，推動民間綠電交易。