黃偉哲觀光產業後援會，於111年11月8日，於禧榕軒大飯店舉行後援會成立茶會，由臺南市旅行公會、旅宿公協會等觀光產業領袖出席共襄盛舉，並邀請台南市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧與會座談。觀光產業後援會會長蔡承鴻肯定黃偉哲市長任內防疫有成，守護台南觀光產業，與後援會一同獻上旺來、好彩頭、包子、粽子，共同支持黃偉哲高票連任繼續拼。

黃偉哲表示，面對Conid-19疫情重創台灣觀光產業之際，台南市政府推出的旅宿品質提升及紓困振興計畫搶占先機，讓臺南旅宿業交出亮麗成績單，旅宿業「家數」、「成長率」、「住宿率」創六都第一，勇奪六都「三冠王」。而2024年是臺南四百年，是臺南很重要的歷史里程碑，市府團隊的目標就是讓全世界看到臺南的現在、過去與未來，打響「文化臺南」的城市品牌，進而吸引更多國內外旅客造訪臺南。

黃偉哲感謝旅宿後援會熱情支持，他表示未來市府團隊將持續優化觀光軟硬體，對內持續結合產業業者營造友善環境，對外持續創新行銷提升臺南觀光能見度。(戴志揚翻攝)

觀旅局郭貞慧局長補充，111年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，臺南「觀光休閒面向」滿意度居六都第一，顯示臺南觀光環境備受肯定，臺南是臺灣的文化古都，也是美食小吃重鎮，一直都是觀光旅遊的熱點，臺南有厚實的城市文化底蘊，加上觀光業者的投入，跟著市長政策一起拼，一齊為臺南觀光努力，才能交出這麼亮麗的成績單。

後援會長蔡承鴻（臺南市旅行商業同業公會理事長）表示，感謝市長對旅宿產業的支持，這三年來，因為防疫的有成，才能夠突破困境。後援會副會長柯凱文（民宿文化發展協會理事長）也表示，台南市民宿已經突破500家，在市長的推動下有目共睹，民宿家數成長就是旅宿活絡的體現，表示民宿產業已經活化，台南的觀光發展，是正在進行式。後援會也在會中共同致贈黃偉哲旺來、好彩頭、包子、粽子，盼望黃偉哲能夠高票連任，繼續執政。

黃偉哲感謝旅宿後援會熱情支持，他表示未來市府團隊將持續優化觀光軟硬體，對內持續結合產業業者營造友善環境，對外持續創新行銷提升臺南觀光能見度，目標要讓臺南不僅是國旅的優等生，更是國際觀光的閃耀之星。