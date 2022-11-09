韓國首爾梨泰院發生踩踏事件引起外界關注，多位立委關切9日在內政委員會關切國內大型群聚活動安全管理與疏散機制。內政部說明，人潮若因節慶等活動突發性聚集，警察將依《交通道路安全處罰條例》管制與疏導，維持交通順暢與交通秩序。民進黨立委王美惠指出，國內最容易發生踩踏事件的地方應是廟宇搶頭香，內政部與消防署應加強預防與管理機制。

內政部次長陳宗彥說明，即便活動無主辦單位，警政單位為了維繫交通秩序，依舊會掌握當地活動並依情形管制。現鑑於韓國首爾梨泰院踩踏事件，將強化員警應變能力。另，以我國情形而言，活動散場時最容易發生意外，活動主辦單位需要特別加強疏散。

王美惠則認為，國內最容易發生人潮推擠意外的地方是廟宇搶頭香，人們手持柱香爭先恐後，完全是多重危險，宗教文化活動當然要尊重，可是安全也很重要。內政部及消防署身為公共安全主責機關，應更積極針對廟宇搶頭香可能發生的踩踏事件，建立預防及管理機制。

為避免台版梨泰院事件發生，王美惠希望內政部1個月內將「無主辦單位大型群聚活動」納入內政部「大型群聚活動安全管理要點」。此外，消防署適時修訂家庭防災手冊，並新增原住民、新住民語版本，與地方政府合作將手冊送入每一家戶。