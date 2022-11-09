英美肩射飛彈危險了 俄拿去換伊朗無人機

無人機在俄烏戰爭中已成為重要武器，據消息人士透露，今年8 月 20 日凌晨時，1架俄羅斯飛機秘密載運了1.4億歐元（近45億台幣）現金、英國下一代輕型反戰車武器（NLAW），還有美國「標槍」（Javelin）肩射式反坦克飛彈和「刺針」（Stinger）防空飛彈到德黑蘭機場，以換取伊朗無人機。

據天空新聞（Sky News）網和《動力》（The Drive）網8日報導，因透露敏感情報而要求匿名的消息人士說，這些原本要運給烏克蘭的英美武器落入俄羅斯手裡，可能提供給伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）研究相關西方技術，並以逆向工程仿製。「他們可能會進行逆向製造，並用在未來的戰爭中。」

至於伊朗則提供俄羅斯超過160架無人機，而其中有100架是「見證者」（Shahed）-136自殺無人機。此外，消息人士透露，德黑蘭和莫斯科近日達成協議，要再進行價值達2億歐元（近64億台幣）的交易。這位消息人士說，這意味伊朗不久就會再供應俄羅斯一大批無人機。

最近俄軍對烏克蘭加強無人機攻擊，英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）說，伊朗無人機已成為俄軍攻擊烏克蘭很重要的一部分。「要是伊朗沒提供『見證者』，對烏克蘭電力和水基礎設施的打擊效率將大大降低。」

或許更嚴重的威脅在於，伊朗政府據說已同意提供俄羅斯更大，並更精密的彈道飛彈。烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）說，要是相關報導證實，那的確會構成真正的威脅。