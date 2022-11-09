8度入選NBA全明星賽的「魔獸」霍華（Dwight Howard），重磅降臨台灣職籃T1隊伍桃園永豐雲豹，將在12日正式舉辦加盟記者會，19日為霍華在T1聯賽的處女秀，而根據《中天新聞網》報導，霍華將會在明天抵台，但班機資訊仍未公開。

桃園雲豹昨（8）日官方宣布，以月薪超過20萬美元的薪資，邀請霍華來台獻技，替台灣籃壇投下震撼彈，桃園雲豹總經理蘇翊傑表示，簽下霍華不僅能強化球隊禁區戰力，也能幫助國內籃球水準再向上提升，共同替籃壇創造更好的環境。

霍華宣布加盟T1後立即帶來了亮眼票房，有關桃園雲豹出賽的場次，也都取得不錯成績，桃園雲豹有望在19日靠著霍華首次亮相，挑戰職籃史上最高票房紀錄。

桃園雲豹將在12日替霍華召開加盟記者會，據《中天新聞網》報導，霍華已經準備從美國飛往台灣，只是期待接機的民眾可能得失望了，因為霍華的班機的確切資訊目前沒有公開，預計他將在明天抵達機場。