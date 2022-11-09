「雲林外孫」蔣萬安（後中）與雲林縣長張麗善（後左二）共同見證虎尾眷村建國1村丁棟啟用。（張朝欣攝）

雲林縣政府修復虎尾鎮建國眷村，打造成為青創特色基地，9日舉行建國1村丁棟啟用典禮，與建國眷村有相當淵源的國民黨台北市長候選人蔣萬安特別到場，表示外婆來自建國眷村，從小過年過節常會回雲林，他是「雲林外孫」，對雲林有深厚的歸屬感，虎尾可說是他的第2個家鄉。

建國1村丁棟啟用典禮由雲林縣長張麗善主持，蔣萬安受邀與會，他先到「甲3棟」外婆故居處，緬懷兒時舊時光，談到小時候在這裡騎腳踏車、享用外公醃製的臘肉等等，隨後再參與丁棟啟用典禮。

蔣萬安表示，看到雲林縣政府很用心保留、修復眷村，非常感動，他是雲林的外孫，在北部遇到很多雲林鄉親，大家都很熱情，充滿濃厚人情味，未來台北與雲林會更緊密的合作，台北有四四南村、嘉禾新村等很多眷村，與建國眷村連結起來，讓老記憶有新舞台。

張麗善表示，建國1村丁棟是日據時期虎尾海軍航空隊兵舍，戰後規畫作為眷舍使用。丁棟是1村內保存最完整的一字長型庫房建築，呈現戰後增改建的空間面貌，歷經近2年規畫修復，達成更新再生目標，並榮獲不動產界最高榮譽指標「2022國家卓越建設獎-最佳都市更新類金質獎」的肯定。

張麗善說，建國眷村自2019年起不只進行建築物整修，縣府團隊也持續進行眷村景觀工程改善，並陸續引進不同社群、青創團隊，打造成具文化、藝術、音樂及在地特色的基地，不僅帶動人潮，也讓藝術深耕帶動地方整體發展。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，建國眷村為日據時期及國軍來台空軍發展歷史的見證場域，是台灣少見的農村型眷村，於2015年登錄為聚落建築群，登錄範圍包含建國1村及2村。