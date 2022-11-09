「80後四大花旦」之一的大陸女星劉亦菲氣質古典、外貌空靈，被譽為「神仙姐姐」，近來她常被粉絲發現身材忽胖忽瘦，讓狗仔爭相捕捉她的私下狀態，8日劉亦菲就被直擊和朋友聚餐的畫面，只見她以素顏狀態喝酒聊天，不過粉絲發現她的臉部似乎有些浮腫，甚至還有眼袋，因此招來負面評論，甚至有人狠酸「這是純胖吧」。

劉亦菲現年35歲，畢業自北京電影學院的她，曾主演《神鵰俠侶》、《天龍八部》等戲劇作品，還曾挑大樑出演真人版電影《花木蘭》轟動全球，感情方面則與韓星宋承憲有過一段情。上月她和陳曉合作的電視劇《夢華錄》剛播完，她也迎來拍戲空檔，一身休閒打扮和閨蜜聚餐，臉上毫無化妝品痕跡，可見她的真實肌膚白皙、滑嫩，與朋友聊天直到凌晨才告別彼此。

儘管如此，女明星的素顏狀態常會被放大檢視，她在狗仔遠遠捕捉到的鏡頭中，留著長髮的她對著朋友猛點頭，瓜子臉似乎比在螢光幕前圓潤許多，因此招來網友猛酸：「美女熬夜也會浮腫啊，神仙姐姐突然接地氣」、「眼袋好重，注意保養」、「早睡早起，看到她的臉就想起自己的，熬夜對女人打擊最大」、「感覺真一般」。

網友批評劉亦菲，要她不要熬夜。(圖/微博)

不過絕大部分網友認為劉亦菲在深夜還能有如此狀態已很不容易：「你們半夜素顏逛街臉也很精緻嗎？」、「評論裡滿滿的嫉妒心，評論別人前先照照鏡子吧」、「評論裡怎麼多說她普通的，電視劇電影紅毯一個明星都打不過她」、「劉亦菲這個等級的美女還是素顏最漂亮，不需要再多裝飾了」、「神仙姐姐皮膚白到發光呢」。