「男友拿結婚基金養別的女生」一名女網友說她與男友交往第2年時約定好，每個月存錢進共同戶頭，作為結婚基金，存了2年，男友日前突稱家中有急事需借用戶頭的錢，不過她之後發現男友背著她偷偷買給其他女子名牌包，男子最後坦承因對方「家境不好，沒用過名牌」，讓她相當崩潰。

該女網友在Dcard發文，她與男友交往4年，有說好一起存結婚基金，每個月2個人都會存錢到戶頭裡，2人為此盡量節儉、多存一些，但幾個月前男友突然說家中有急用，想借用該戶頭的錢，稱之後會去跑外送把錢還齊，還說家人不好意思讓她知道，希望她能體諒，她因此答應男友。

該女網友之後發現男友變得很忙碌，對她也很冷淡，日後某天她接到朋友電話，對方稱看到男友牽著一名女子在看包包，她當下崩潰傳訊息問男友，男友之後向她坦承在網路上認識對方，說該名女子「家境不好，沒用過名牌」，才會買一個送對方，原PO直接猜想2人的結婚基金就是被男友拿來「照顧」對方。

該女網友崩潰發文「沒用過名牌？我的包包從剛交往到現在也都沒有換過啊，感覺為了感情而努力的自己就像個白癡一樣」；其他網友留言「趕快把妳存的那一份錢全領走，我們只在乎這個」、「趕快把你存的錢都領出來之後塊陶」、「不要在結婚之前做任何老婆的事情」、「建議速速錢拿了後斷捨離永不聯絡」。