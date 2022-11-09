全台最大數據內《DailyView網路溫度計》9日在華南銀行總行大樓會議中心舉辦「2022第五屆網路口碑之星」頒獎典禮，今年以「疫然閃耀 串連永續新常態」為主題，從多達3361家品牌中，選出28家模範企業，依據網路聲量、正負評比等綜合排名，分別頒發「策略卓越獎」和「領航創新獎」二大獎項。

今年更特別新增「ESG」類別，由於疫情的影響，讓經濟與社會之永續性，在國際社會受到極大的重視，網路溫度計共同創辦人金志丞表示，疫情不只是健康危機，也是永續發展危機，儘管每個人對永續發展的定義各有不同，但大家都能認同、永續發展涵蓋貧窮、飢餓、醫療保健、教育等社會議題。

金志丞說，永續發展不應再被當成是事不關己的問題。本屆加入ESG這個項目，期盼支持做出正面轉變並造福社會的各大企業。

至於「策略卓越獎」、「領航創新獎」兩項大獎得獎產業，包含度假飯店、保健食品丶老屋咖啡廳、中式連鎖餐廳、日式鎖餐廳、數位證券、數位支付、電商平台、線上書店、線上知識平台、OTT影音串流平台、ESG科技、ESG金融、ESG生活等14項主題類別，出席受獎企業品牌熱烈，多達28家。