現在路燈上的洛克馬造型標誌全拆除掉。（吳佩蓉攝）

前任民進黨鄉長黃錫墉（右3）指他一卸任後，路燈上的洛克馬就「飛了」。（吳佩蓉攝）

前任民進黨鄉長黃錫墉指他一卸任後，路燈上的洛克馬就「飛了」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣三星鄉公園超吸睛大型「搖搖洛克馬」萌造型裝置藝術，延續至安農溪的柑仔坑路，一整排洛克馬造型路燈觀光廊道成為遊客打卡點；孰料，前任民進黨鄉長黃錫墉一卸任後，路燈上的洛克馬就「飛了」，村民說「前任做的建設都不要，那新的公所也拆了吧」；公所回應，是因颱風造成損壞而拆除的。

黃錫墉指出，搖搖洛克馬於2014年在浪漫花海中初次登場，當時掀起一陣黃色旋風，成為三星鄉觀光大使；但2015年卻遭強颱摧毀，遊客屢屢撲空，鄉公所遂在三星公園塑造一座2至3層樓高的大型黃色木馬，成為醒目地標。

黃說，為延續洛克馬的觀光能量，特別向當時的縣長吳澤成爭取800萬元經建設費，在2016年從三星市場通往安溪農的柑仔坑路，設置22盞上方有洛克馬造型的路燈、護欄、情人橋浪漫平台等建設，成了遊客喜愛的觀光廊道及打卡點。

他表示，2018年12月卸任前，特別編列經費整頓維護洛克馬設施並公告招標，怎料，公所不但沒維護，還拆除掉路燈上方的洛克馬造型裝置，有村民還說，「前任鄉長做的建設都不要，那新的公所也拆了吧」；黃希望鄉民用選票把洛克馬找回來。

三星鄉公所回應，2019年颱風來襲，造成洛克馬造型標誌的損壞，基於拆裝、修復需高額成本，經整體評估下，考量洛克馬對於三星鄉的效益不大，在歸納公所、鄉民的意見後，故全部拆除，以免缺損近一半數量的洛克馬造型標誌，反而影響環境景觀。

公所強調，並不是前任鄉長卸任後才拆除的，而是天災造成的；至於柑仔坑路的觀光廊道及公共設施，都有定期做整理、也重新粉刷過，如有民眾反映維護的部分，會再加強檢視是否有需要養護的區塊。