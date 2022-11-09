苗栗縣立苑裡高級中學高中部校舍空間不足，經苗栗縣政府及立委陳超明積極爭取，以總經費3650萬元執行擴建教室工程。苗栗縣長徐耀昌等人9日為苑裡高中新校舍「莘苑樓」揭牌啟用，期勉師生與新穎校舍同步精進、學子勤學不懈。

苑裡高中高中部共600位學生，總班級數21班，既有教室僅24間，依普通高級中學學校建築及附屬設備標準檢討，校舍嚴重不足，體育班更長期在國中部校區上課，兩校區相聚1公里遠，高中教師往返授課實為辛勞，校方臨時搭建7間組合屋，以解決校舍不足問題，但仍有安全疑慮問題。

考慮安全等因素，且為提供學生更完整學習空間，苗栗縣長徐耀昌責成縣府團隊積極協助學校爭取高中部校舍擴建經費，立委陳超明也向中央爭取經費，期間經歷物價上漲等影響，在各界協助下追加經費預算，終獲教育部補助1825萬元、縣府自籌1825萬元，合計3650萬元擴建經費，工程終於在流標10次後順利發包。

苗栗縣長徐耀昌、縣立苑裡高中校長張逢洲等人 ，9日為新校舍莘苑樓剪綵、揭幕啟用。苑裡高中校長張逢洲說，高中部擴建教室工程，共新建12個量體空間，包含4間班級教室、2間電腦教室、3間辦公室、1間合作社及2間廁所。

張逢洲指出，新建築與既有校舍「景泰樓」、「苑景樓」相互連接，不僅有效活化校園空間、提供充足的學習環境、完善的資訊學習電腦教室，更整合教職員師長們的行政辦公室。

新校舍由縣長徐耀昌命名為「莘苑樓」、鄭忠義校長墨寶題字，象徵「莘莘學子，榮耀苑中」，勉勵學子勤學不懈，並懷感恩之心，讓苑裡高中成為一所安全友善、永續環保、創新實踐、合作關懷的優質學校。

苗栗縣長徐耀昌表示，在立委陳超明爭取及縣府補助下，為苑裡高中的孩子打造安全舒適的新校舍，期待在張校長帶領下，培育更多優秀人才，讓孩子活潑健康成長，展現師資團隊的用心教學，讓莘苑樓的莘莘學子，榮耀苑中精神引領學校創造美好前景，提升學習競爭力。