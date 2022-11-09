當愛情陷入欺騙和互相傷害時，有些女人能理性面對，即時止損，但也有人無法認清真相，直到被徹底傷害，《科技紫薇網》運勢專欄指出金牛女、巨蟹女、牡羊女、獅子女、雙魚女容易被戀愛沖昏頭，甚至心甘情願被哄騙，只為不打破美好的形象。

▍第五名：金牛女

平時理智冷靜，卻遇到感情問題就沒轍，非金牛女莫屬了，在感情中金牛女沒有什麼心眼，別人說什麼都信，她們評判一個人的好壞標準又太過簡單，只要對方符合某項標準，其他的行為全都會視而不見，金牛女要特別注意的就是那些玩弄人心的已婚者，一開始用成熟穩重來吸引，害她們莫名其妙當了小三，不但付出珍貴的青春，還要承受莫大的苦痛。

▍第四名：巨蟹女

巨蟹座出了名的耳根子軟，一句花言巧語，一段真情告白，都可能讓她們徹底淪陷，一旦喜歡上一個人，會非常投入，毫無保留為對方付出，甚至心甘情願被哄騙，巨蟹女最需要當心的是中央空調型的男男人，他們紅顏知己太多，處處留情，如果跟對方計較，就會覺得不夠信任，最後連巨蟹女都認為是自己的錯，從頭到尾被對方吃得死死的。

▍第三名：牡羊女

牡羊女對待感情很直接，全心投入享受愛情的甜蜜，不太在乎兩個人適不適合，只在意相處時的感覺，只要跟這個人在一起開心，什麼都不重要，至於這個人到底是個怎樣的人，或許要等受到傷害後才會開始冷靜思考。牡羊女需要警惕感情豐富的花心者，這種人剛認識時風趣幽默、熱情體貼，當新鮮感一過，他們就會使用很多方式來提出分手。

▍第二名：獅子女

太平庸的對象，心高氣傲的獅子女看不上，只要看上了，就會盲目相信自己的眼光，根本不在乎對方究竟是怎樣的人，哪怕身邊有朋友提醒這個對象不夠好，她們也會樂觀的認為自己可以改變一切，最後賠了夫人又折兵。才會清醒，獅子女要特別警惕心機很重的人，這種人從一開始接近的目的就不單純，口口聲聲說喜歡，其實是看上獅子女能帶給他的資源，逮到機會，就會把對方吃得死死的。

▍第一名：雙魚女

雙魚女的桃花運向來不錯，但桃花太多也就容易有爛桃花，雙魚女的個性又是典型的被人賣了還幫人數錢的類型，就算遇到渣男，還是會把對方的行為合理化，一味麻痺自己，無法及時止損。雙魚女要特別避開那些標榜自己看破紅塵的文青，這種人總是表現得放蕩不羈，但他卻永遠不給雙魚女承諾，從沒打算真的在一起。