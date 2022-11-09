日本防衛省於下午3點35分宣布，疑似從北韓發射1枚彈道飛彈射向日本經濟海域附近。 防衛省正在收集信息，看看是否對日本有任何影響，截至目前為止，還沒有與日本有關的船舶受損的消息，而這是北韓今年第32次發射彈道飛彈。

據NHK報導9日報導，台灣時間2點39分，日本海上保安廳引用防衛省的消息宣布「可能是彈道飛彈的東西已經落下。」並且敦促在海上航行的船隻關注接下來的信息。

據政府官員稱，可能是從北韓發射的彈道飛彈被認為落在了日本的專屬經濟區（EEZ）之外。而南韓的韓美聯合軍司令部也同樣宣布了，北韓在台灣時間下午2點30分後不久向日本海發射了一枚彈道飛彈。

政府召集緊急集合小組 政府已召集相關部委和機構官員組成的緊急集合小組前往總理府危機管理中心，正在收集信息並確認損失。針對疑似從北韓發射彈道飛彈，日本海上保安廳正在著手確認日本周邊海域的損壞情況，但目前還沒有與日本有關的船舶受損的消息。

據日本防衛省稱，這是北韓今年第32次發射彈道飛彈，截至目前為止，1至8月總共19次，而9月底至11月，以前所未有的頻率密集發射了13次。