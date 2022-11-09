日本可愛女團「FRUITS ZIPPER」錄製影片邀請歌迷參加台南的跨年演唱會。（洪榮志攝）

喜迎耶誕及跨年，台南市政府12月將舉辦3場「台南好YOUNG」耶誕跨年演唱會。繼日前公布第一波卡司名單後，9日公布的第二波名單，主打日系風格，除有首次來台演出的日本可愛女團「FRUITS ZIPPER」外，還有台灣出道、紅回日本的亞洲新男神楊宇騰YU。

今天市府公布第二波9組演出卡司，除日本藝人外，還有超人氣男團「五堅情」、熱門夯團「告五人」、創作歌手高爾宣、饒舌歌手HowZ、同理，以及今年最受矚目的原子少年人氣團Ozone、天王星。

其中，「五堅情」的小賴（賴晏駒）及婁峻碩，還專程抵達記者會現場，並帶來精彩的演出，力邀大家前來台南跨年。

市府表示，「FRUITS ZIPPER」演唱的〈我最可愛的地方〉，堪稱今年最洗腦的神曲，在日本播放次數已經逼近5億次。該團也特地錄製影片，邀請歌迷參加台南的跨年演唱會，她們將陪大家一起可愛唱跳。

市長黃偉哲透露，下一波還將公布多名參與演出的重量級歌手，歌迷朋友可以敲碗期待，並呼籲全台歌迷趕緊排假，盡早預定飯店及車票，才不會錯過精彩的活動。