2022大選進入倒數，民進黨高市議員候選人聯合推出的「邁邁醫師熊」募款商品9日上午11時26分正式開賣，期盼結合高雄市長陳其邁在防疫期間令人安心的施政，以及與高「雄」同音的可愛熊娃娃，藉以呼籲民眾堅定支持讓高雄進步的團隊。

「邁邁醫師熊」象徵陳其邁醫師市長的正面形象，邁邁醫師熊穿著襯衫、西裝褲、打領帶，並披著醫師白袍，白袍右手臂上繡有WHO的LOGO，左胸前的口袋則繡有綠色的「邁」字，鞋底有「高雄2022」字樣，整體具有許多設計的巧思及意涵。

「邁邁醫師熊」販售通路包含林富寶議員、黃明太議員、李柏毅議員、黃文志議員、邱俊憲議員、張勝富議員、簡煥宗議員、康裕成議員、何權峰議員、郭建盟議員、陳慧文議員、陳致中議員、林慧欣候選人、陳慶鴻候選人、黃偵琳候選人、湯詠瑜候選人、蘇致榮候選人、黃彥毓候選人、洪村銘候選人等服務處。

每隻「邁邁醫師熊」的募款價格為1126元，與投票日11月26日相互呼應，民眾付款後將由服務處開立政治獻金收據。數量有限售完為止，民進黨高市議員候選人共同呼籲民眾繼續支持進步的團隊，讓陳其邁連任，並支持民進黨議會席次過半，府會聯手帶領高雄起飛。