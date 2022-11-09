傳出國民黨主席朱立倫下軍令必取桃園，他今（9）日到高雄召開行動中常會時受訪指出，昨天內參民調顯示，國民黨桃園市長候選人張善政是明顯領先，但民進黨看開始出奧步、怪招，現在還說要推「北北基桃」1200月票，但為何以前新北市長侯友宜找桃園市長鄭文燦，對方卻根本不理。

媒體問及，目前黨內評估桃園是否有領先？幾乎每周都到桃園開會，是不是有下軍令狀，要必取桃園？朱立倫表示，根據昨天黨內出爐的內參民調，國民黨是明顯的領先，但絕對不敢掉以輕心，因為民進黨各種奧步、各種怪招都會出來，而且有無盡無盡的中央到地方等行政資源。

朱立倫還痛斥，昨天也鬧了一個笑話，怎麼會突然看到民進黨的北北基桃候選人說月票要1200元，本來1280元是新北、台北長期在執行的，而張善政想要擴大到桃園。

朱立倫更不滿說，以前侯友宜市長找了鄭文燦市長好多年，希望桃園也要實施月票政策，但鄭文燦根本不理，現在怎麼突然說要做了，還不需要任何經過任何精算，就說1200元。

「為什麼不現在、今天就開始實施？為什麼不是桃園、基隆都是民進黨執政的，就立刻來實施？」朱立倫怒轟，如此就可以看得出來，民進黨到最後真的是亂了手腳、慌了陣腳，真的什麼樣的怪招都會出來，連這個似乎是個笑話式的政策都會講出來。

近日民進黨北北基桃4位市長候選人共推將現行雙北1280月票擴大適用到基隆跟桃園，並納入台鐵，機捷及國道客運，票價部分則調降到1200元，但此政策引發藍營質疑政策買票。