銅箔基板廠騰輝-KY（6672）9日公告2022年第三季財務績效。第三季獲利持續受惠於軍工及航天、客制化高信賴度基板及多項少量多樣高毛利特殊材料訂單穩定成長貢獻，毛利率持續改善，較上季增長1.6個百分點，已連兩季提升來到29.1％。第三季營收12.1億元，稅後純益1.1億元，單季每股純益1.62元，前三季每股純益5.26元。

前三季營收43.9億元，年減24％，主要受美國升息、俄烏戰爭持續升溫、歐洲能源危機、中國消費力道縮減等因素交織下，經濟動能出現劇烈波動與明顯的消長，衝擊基本經濟消費及產業供應鏈，造成終端市場需求疲弱，客戶進貨保守且持續消化庫存，汽車板訂單維持低迷，營收受到影響。

10月營收億3.9億元，截至10月累計營收47.8億元。展望第四季，騰輝表示，受疫情和全球市況依舊不佳之影響，預期面臨需求疲軟逆風，電子供應鏈整體表現低於預期。然公司財務結構良好，現金流充實，一方面將密切關注市場變化，視情況調整產能利用率並持續採取機動及多元化經營策略，確保獲利率；另一方面則加快特殊材料開發，並秉持一貫穩定紮實的營運方針，以追求長期穩健的營運成果。

騰輝散熱材料在金屬基板也有突破，新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器等。

騰輝散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻、高速/低損耗材料，及IC封裝基板的老化與探針板等高階產品在終端應用都有顯著成長，公司在經營策略上，以專注開發特殊材料應用市場，以提高毛利代替競爭銷售額的模式，已經取得成效，對於整體營運獲利有具體貢獻，我們仍然深具信心將會引導公司持續且穩定的成長。