網紅「四叉貓」爆料國民黨台北市長候選人蔣萬安出席8人晚宴，當晚吃掉5萬元，蔣萬安今早回應是「不實的」，但其競選總幹事林奕華證實有這場餐宴。蔣萬安今天下午受訪解釋，早上自己可能沒有聽清楚，當天就是朋友邀請的餐會，至於遭質疑吃美牛，蔣重申「反萊豬不反美豬」，強調不應偷換概念。

四叉貓今天凌晨在臉書貼出菜單爆料，指今年7月29日台灣彩券公司董事長薛香川在微風南山的某間牛排館舉辦晚宴。蔣萬安、中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、國民黨立委費鴻泰、國民黨立委賴士葆、國民黨立委林奕華、政大教授俞振華、東吳大學講座教授朱雲鵬等8人都在出席名單上，根據結帳單顯示的金額，共吃了5萬1716元。

蔣萬安今天下午出席出席「2022華人公益節」暨「2022公益大使」授證典禮前說明，早上自己可能沒有聽清楚，當天就是朋友邀請的餐會。

不過，網友質疑蔣萬安當初反美豬卻吃美牛，蔣萬安強調，國民黨的立場一直都是牛豬分離，「反萊豬不反美豬」，這個立場一直都是很清楚的，所以不需要透過偷換概念的方式討論公共議題。

媒體追問，8個人總共吃了5萬元？蔣萬安僅回，「其實就是受朋友的邀請，朋友邀請的餐會」。